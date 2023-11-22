كيف خطط حارس أمن وزوجته للاستيلاء علي مليون و700 ألف جنيها من شركة نقل أموال يعمل بها ؟

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية، التحقيق في واقعة سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثانى بنها حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة ، وبمشاركة زوجته ، استولوا على المبلغ وفرا هاربين وتم ضبطهما، وأرشدا عن المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كيف خطط حارس أمن وزوجته للاستيلاء علي مليون و700ألف جنيها من شركة نقل أموال يعمل بها ؟

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.



وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كشف ملابسات مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بالقليوبية



كما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا لمستشفى الخانكة العام، ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارًا يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين ،جميعهم مقيمون بشبين القناطر، حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.