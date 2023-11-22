الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إحالة العاملين بثلاث مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

صورة
صورة

 

   كلف الدكتور محمود الصبروط  ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ،  محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية و محمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة  عدد من  مراكز الشباب والواقعة بنطاق إداراتي شباب  بنها ، و طوخ .

  شملت الزيارات متابعة مراكز شباب ميت الحوفيين ، ورورة ، كفر الجزار  ، الإصلاح الزراعي ، كفر سندنهور ، ميت عاصم ، زواية بلتان ، و الصفا تبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، وتلاحظ أداء طلاب كلية تربية رياضية للتدريبات العملية بمراكز شباب المنشية  ، والإصلاح الزراعي ، وميت عاصم ، و ايضا استقبال مركز التخاطب بمركز شباب كفر الجزار للحالات اليومية و مباشرة الجلسات الأسبوعية بكل جدية  .  

 و عند المرور بمركز شباب المنشية ببنها  تلاحظ غياب بعض العاملين  ، ومركز شباب بلتان مفتوح ويمارس نشاطه فى ظل غياب جميع العاملين ، فى حين وجود مركز  شباب  دملو  مغلق فى أوقات العمل الرسمية .

و تم اثبت هذه الوقائع و  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و رفع مذكرة  للدكتور محمود  الصبروط ، والذى أشار بدوره عن إستمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، و أكد إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.

الجريدة الورقية