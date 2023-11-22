إحالة العاملين بثلاث مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية و محمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إداراتي شباب بنها ، و طوخ .

شملت الزيارات متابعة مراكز شباب ميت الحوفيين ، ورورة ، كفر الجزار ، الإصلاح الزراعي ، كفر سندنهور ، ميت عاصم ، زواية بلتان ، و الصفا تبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، وتلاحظ أداء طلاب كلية تربية رياضية للتدريبات العملية بمراكز شباب المنشية ، والإصلاح الزراعي ، وميت عاصم ، و ايضا استقبال مركز التخاطب بمركز شباب كفر الجزار للحالات اليومية و مباشرة الجلسات الأسبوعية بكل جدية .

و عند المرور بمركز شباب المنشية ببنها تلاحظ غياب بعض العاملين ، ومركز شباب بلتان مفتوح ويمارس نشاطه فى ظل غياب جميع العاملين ، فى حين وجود مركز شباب دملو مغلق فى أوقات العمل الرسمية .

و تم اثبت هذه الوقائع و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و رفع مذكرة للدكتور محمود الصبروط ، والذى أشار بدوره عن إستمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، و أكد إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.