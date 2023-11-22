شباب ورياضة القليوبية: استمرار متابعاتها ميدانية ل 40 هيئة شبابية ورياضية

كلف الدكتورمحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 40 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

بوابة الوفد

وتابعت مديرية الشباب والرياضية، فصل التيار الكهرئي في حاله عدم استخدام الملاعب، ومراجعة عوامل الامن والسلامه واستعداد المركز لاي ازمات محتمله او المشاركه للتخلص من اي أزمه حال حدوثها في اي مكان ،ومراجعة اماكن تواجد طفايات الحريق وان تكون في المتناول تحسبا لحدوث اي شيئ ، والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز، وترشيد الكهرباء وغلق الاضاءة الخارجية لقاعات الافراح وللمركز ماعدا امام الكاميرات ومواعيد فتح وغلق المركز والتنبيه على دواعي الامن والسلامة وطفايات الحريق ، صيانة مرافق المركز بشكل دوري، الاستعداد لموسم الشتاء تحسبا لسقوط امطار غزيرة وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة .

وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

يأتى ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب و الرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار