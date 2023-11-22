سعر الدقيق اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة

شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,750 جنيه.

ومن المعروف أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على أسعار الدقيق اليوم، ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدته أسعار الدقيق.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق ولدى التاجر، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين حريصون على معرفة كل ما يخص أسعار الدقيق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم في مصر اليوم الاربعاء

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى 14,950 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,750 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلية

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,500 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن