ضبط سائق بحوزته 1000 لتر سولار قبل طرحها بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها (5 براميل سولار "وزنوا 1000 لتر سولار") بدون أوراق تدل على مصدرها.

وبمواجة المتهم أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للعاملين فى إحدى المحاجر.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مجابهة محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للإتجار فيها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تواصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن سوهاج



ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).



مديرية أمن الأقصر



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.