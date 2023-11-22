سياسي: الهدنة الإنسانية في غزة تكليل للجهود المصرية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الموافقة على اتفاق هدنة إنسانية في غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بداية لتهدئة الصراع بين الفلسطينين والاسرائيليين وإيقاف الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة.

جهود مصرية لنزع فتيل الازمة

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الهدنة بداية لإيقاف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنشاء دولته وتحقيق السلام الشامل والعادل، وأيضًا تكليل للجهود المصرية التي قامت بها تجاه القضية الفلسطينية ، لافتًا إلى أن منذ بداية الازمة مصر بذلت جهودًا مضنية لتهدئة الأوضاع على محاور مختلفة سواء على المحور الدبلوماسي أو الإنساني أو السياسي من خلال استضافة قمة القاهرة للسلام، والمشاركة في اجتماع القمة العربية الطارئة بالسعودية.

تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لمصر دور نشط ومؤثر في القضية الفلسطينية من الناحية الانسانية من خلال إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بغية تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فضًلا عن أن مصر دعت كثيرًا لهدنة لوقف الهجمة الإسرائيلية الشرسة على غزة، معربًا عن أمله في أن تكون الهدنة بداية لتخفيف الصراع وبدء عملية السلام، مشيرًا إلى أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بذلك ، فعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف، وكذلك مجلس الأمن.

وقد أعلنت دولة قطر الموافقة على إتفاق هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.