ارتفاع حاد بأسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

شهدت أسعار الأرز خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة وبالأسواق المصرية، سلسلة الارتفاعات الحادة لليوم الثالث تواليا، بالسوق المحلية والمضارب؛ وسط ارتفاع بالطلب في الأسواق ونقص المعروض، مما أدى إلى سلسلة الزيادات الحادة.

وقفز سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار ما بين 800 : 1000 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار مابين 200 : 300 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، والتي جاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء

الارز

أرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» زيادة، اليوم بمقدار 300 جنيه للطن، ليصل إلى 18.700 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 18.100 جنيه، مقارنة بسعره أمس 17.900 جنيه، أي بمقدار زيادة 200 جنيه للطن.

الأرز الأبيض

صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 1000 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 28.900 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 27.200 جنيه، بدلًا من 26.400 جنيه، بارتفاع قدره 800 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 25 جنيهًا للمستهلك.