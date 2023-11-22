تنفيذ شراء أسهم المتضررين من شطب "دلتا للإنشاء" بالبورصة

شهدت البورصة اليوم تنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري لأسهم دلتا للانشاء والتعمير.

قالت البورصة في بيان اليوم أنه تم تنفيذ شراء عدد 5,756,108 سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 18.50 جنيه للسهم.

سبق وأعلنت البورصة المصرية كميات أوامر البيع المبدئية على أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير، استجابة للشطب الاختياري لأسهم الشركة المصدرة حيث بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 5.756 مليون سهم.

وحققت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، صافي ربح بلغ 9.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 9.47 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي.