التموين: 450 ألف طن الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر فى مصر

أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على نجاح الدولة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من كل السلع سواء كانت الزيت او السكر او الارز او المكرونة او غيرها من السلع وذلك بتوجيهات فخامة الرئيس في البداية هي تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الاساسية للمواطنين بحيث ان لا تقل عن 6 اشهر.

وقال الشحات خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي احمد عبد العظيم في برنامج مصر جميلة على القناة الثانية المصرية، أن الدولة اتخذت في هذا المنحنى انشاء المشروع القومي للصوامع والذي تم من خلاله انشاء 50 صومعة فبالتالي زادت السعة التخزينية من 1.2 مليون قبل 2014

الي حوالي 4.2 مليون طن ومتوقع ان تصل إلي 5.2 مليون طن بعد دخول الصوامع الحقلية بطاقة تخزينية 600 الف طن.

واضاف الشحات ان انتاج مصر من السكر يكفي 90٪ من حجم الاستهلاك المحلي وذلك بعد زيادات مساحات المنزرعة من القصب و بنجر السكر وزيادة سعر توريد المحصول من المزارعين لصالح وزارة التموين، موضحا ان الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك نحو 450 الف طن هذا العام.

واشار الشحات الي أن تم التعاقد على 200 ألف طن سكر من خلال توجيهات القيادة السياسية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم استلام 100 الف طن منها ويتم تكريرها حاليا في مصنع تكرير السكر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وطرحه بسعر 27 جنيها في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وقال الشحات انه بالنسبة للزيوت فإن المخزون الاستراتيجي يتعدي 6 أشهر كما أن هناك اتجاه من الدولة لزيادة زراعة الاراضي من المحاصيل الزيتية، والمستهدف أن تعمل على تخفيض نحو 30٪ من حجم استيراد زيوت الطعام الخام والذي يبلغ 85٪، إضافة إلي مشروع زراعة المليون ونصف فدان والذي يعمل أيضا على خفض المستورد

واضاف الشحات ان المخزون استراتيجي من باقي السلع الغذائية لا يقل عن 6 اشهر، كما أنه يتم عمل المخازن الاستراتيجية على مستوي الجمهورية ويتم تنفيذ حاليا 4 مخازن للمرحلة الأولي بمساحة 10 افدنة للمخزن الواحد، والمستهدف الوصول إلي 12 مخزن تغطي محافظات الجمهورية وتعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة لا تقل عن عام .

واوضح مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بإنشاء غرفة عمليات في المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار منها شمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد وتوفير كميات كبيرة من السلع التموينية لمدة لا تقل عن 3 اشهر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تلك المحافظات، مع توفير الدقيق للمخابز البلدية المدعمة مدة 3 ايام.