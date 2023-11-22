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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

إي فاينانس للاستثمارات تشتري 210.88 ألف سهم خزينة

تداولات البورصة
تداولات البورصة

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قامت بشراء 210.88 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس.

يشار إلى أن إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية سجلت صافي ربح بلغ 1.159 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 691.57 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.76 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

 

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