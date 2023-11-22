وزير الخارجية البريطاني يرحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بين إسرائيل وحماس للإفراج المنسق عن الرهائن وهدنة إنسانية لمدة 4 أيام.

وقال كاميرون في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن هذا الاتفاق يعتبر خطوة حاسمة نحو "التخفيف عن أسر الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".



وحث جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.. معربا عن أمله في أن توفر هذه الهدنة فرصة مهمة لضمان وصول كميات أكبر بكثير من الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة على أساس مستدام.



وأضاف كاميرون: "لقد ضاعفنا بالفعل التزامنا بتقديم المساعدات للفلسطينيين هذا العام وسنعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لضمان وصولها إلى من يحتاجون إليها"، مؤكدا أن "المملكة المتحدة ستواصل العمل مع جميع الشركاء في المنطقة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن واستعادة الأمن والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام".

