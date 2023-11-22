موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة.. يرغب الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات نوفمبر، حيث يتم الصرف اعتبارًا من غدٍ الخميس 23 نوفمبر الجاري.

صرف مرتبات نوفمبر 2023

وينتهي صرف مرتبات نوفمبر 2023 يوم الأربعاء 29 نوفمبر، وستستمر لمدة 5 أيام، على أن يكون صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.

مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة

ويحصل الموظفون على مرتبات شهر نوفمبر مع تطبيق الزيادة الجديدة، وتشمل صرف علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه سابقًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.