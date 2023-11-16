محمد عبدالهادي عضوًا منتدبًا لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

عين مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالهادي عضوًا منتدبًا تنفيذيًا لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

وكانت البورصة تلقت إخطاراً من شركة القاهرة الوطنية بالهيكل التنظيمي الجديد ويتضمن 7 أعضاء لمجلس الإدارة.

يحظى "عبدالهادي" بخبرة طويلة في سوق الأوراق المالية، حيث يعد من العلامات البارزة في صناعة سوق المال، حيث حاصل على ماجستير إدارة الاعمال "أسواق المال" بتقدير عام "امتياز" من الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمصرفية، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية، وعمل عضوا منتدبا للعديد من شركات تداول الأوراق المالية، منها شركة اكيومن لتداول الأوراق المالية ، وكذلك شركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، شركة سوليدير للسمسرة، وشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، وكذلك شركة الاتحاد لتداول الأوراق المالية.

كما قدم "عبدالهادي" العديد من الانجازات خلال رحلته الطويلة والتي تجاوز30 عاما في سوق المال.