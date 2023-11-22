إجازة إجبارية للمدارس في هذا الموعد.. تعرف عليها

إجازة إجبارية للمدارس.. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مصر، يحصل الطلاب والمعلمين على إجازة خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك خلال أيام الاقتراع وهي 10 و11 و12 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بإخلاء المدارس التي تم تحديدها كلجان في الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، كما أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا موجه لمديريات التربية والتعليم، بشأن المدارس التي سيعقد بها الانتخابات الرئاسية.

إجازة للمدارس خلال الانتخابات الرئاسية في مصر

وفي سياق عقد الانتخابات الرئاسية في مصر، يحصل المعلمين وطلاب المدارس التي تم تحديدها كلجان انتخابية، على إجازة 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر الأحد والإثنين والثلاثاء، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازة 5 أيام بعد إضافة الجمعة والسبت.

موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية

جدير بالذكر تنطلق الانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين الذين لديهم حق في الإدلاء بأصواتهم خارج مصر من الفترة 1 و2 و3 ديسمبر 2023 حيث يتم التصويت في مقرات السفارات المصرية بكافة دول العالم، فيما تنطلق عملية التصويت في داخل مصر خلال الفترة من يوم 10 و11 و12 ديسمبر 2023 لمدة 3 أيام.