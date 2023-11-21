أسيوط تنظم ندوة بعنوان "الانتخابات الرئاسية وتعزيز مشاركة الشباب سياسيًا"

نظم مركز إعلام أسيوط، ندوة تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية وتعزيز مشاركة الشباب سياسيًا". ضمن الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى حول الاستحقاق الرئاسي وانعقدت الندوة في مقر المركز، بحضور الدكتور محمد عدوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة أسيوط ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة. وحضر الندوة أيضًا عدد كبير من طلاب جامعة أسيوط وبعض المكلفات العاملات في مجال الخدمة العامة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأكدت عبير جمعة حسين مدير مركز إعلام أسيوط، عبير جمعة بأن الندوة تمحورت حول ضرورة توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية. وتم استعراض أهمية الشباب في تحقيق التغيير وتطوير البلاد، وتأثيرهم الكبير في صنع القرارات السياسية المستقبلية. وتطرق الدكتور عدوي إلى عدة قضايا سياسية هامة، مثل الحق في التعبير الحر والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشادت مدير مركز إعلام أسيوط، عبير جمعة حسين، بالدور المحوري الذي يلعبه الشباب في الحياة السياسية وأهمية تمكينهم من المشاركة الفعالة في قرارات مصير البلاد. كما أكدت حاجة الشباب للتثقيف السياسي وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور محمد عدوي، الذي يعمل أستاذًا في علوم السياسة بكلية التجارة في جامعة أسيوط ويشغل أيضًا منصب مدير مركز دراسات المستقبل في الجامعة، على أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية. فالشباب هم عنصر حيوي وفعال في المجتمع، ولديهم القدرة على التأثير في الجوانب المختلفة للحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يواجه الشباب العديد من القضايا المختلفة التي يمكن أن يفهموها ويجدوا حلولًا لها، ولذلك فإن مشاركتهم في الحياة السياسية ضرورية جدًا لمساعدتهم وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز وجودهم السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب يشكلون إحدى الشرائح الرئيسية في المجتمعات المختلفة، وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية أو انعزالهم عنها يعد سببًا مباشرًا لتقويض تمثيل الأنظمة السياسية.

وأشار عدوي، إلى أهمية الانتخابات الرئاسية كعملية هامة لأي دولة تسعى للديمقراطية. ونظرًا لأن مصر تعيش هذه العملية الديمقراطية في ظل تحديات من جميع الجوانب، فإن المشاركة في الانتخابات أصبحت واجبًا وطنيًا ضروريًا. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بحرية المشاركة أو عدمها، بل أصبح يتعلق بصورة مصر على المستوى العالمي والدولي، وبإرادة المصريين في مواجهة هذه التحديات ومواصلة بناء وطنهم.

وفي ختام الندوة، تم توزيع بروشورات ومطويات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي السياسي لدى الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية. وأعرب الحاضرون عن ارتياحهم واهتمامهم بمواضيع الندوة وتطلعهم للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة، داعين إلى تعزيز الحوار السياسي وتوفير منصات للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة