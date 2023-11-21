إبراهيم عيسى: الهدنة لن تعيد الأرض التي احتلت أو تستعيد الشهداء (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، الهدنة الوشيكة في غزة لن تعيد الأرض التي احتلت ولن تستعيد القتلى الفلسطينين ولن تشفي أكثر من 30 ألف جريح فلسطيني، والصورة الأوسع الآن أن الاحتلال موجود في أرض غزة والوضع في غزة ما بعد الكارثي.

تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى على الهدنة في غزة

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : “وجود إسرائيل بكل عدوانيتها ووحشيتها في غزة أصبح واقع.. تصرفات حماس مكنت إسرائيل من قتل 8500 امرأة وطفل لمجرد رغبتها في عملية تبادل الأسرى”.

وأوضح أن مكاسب حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من الهدنة الوشيكة في غزة هو إعادة ذخائرها وإمدادها بالذخائر وعلاج الجرحى في صفوفها وإعادة تعبئة صفوفها وتخرج مجموعات للتجسس على المواقع الإسرائيلية في مدن غزة ورصدها.

وأشار إلى أن حماس ستقدم الهدنة الوشيكة في قطاع غزة على أنه انتصار كبير وجليل ونصر إلاهي، موضحًا أنه ترى أن هذه الهدنة انتصار وأنها أجبرت إسرائيل على الهدنة بعد الصمود 47 يوم، مشددًا على أن تدمير غزة هو مكسب إسرائيلي كبير، معقبًا: “أن تدمير إسرائيل لقطاع غزة هو شئ إجرامي ومهوس وإرهابي وعدمي وهمجي وضد قوانين الإنسانية، ولا منازعة في ذلك ولابد من التأكيد على أنه همجي”، مشددًا على أن القادة وحكومة إسرائيل الإرهابية تشعر بأن ما حدث في غزة هو مكسب لها "يشفي صدور قومًا".

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وأضاف أن إسرائيل ستقدم الهدنة على أنها انتصار ومكسب فظيع وإجبار حماس على الأفراج عن الرهائن، مشددًا على أن كل طرف يقدم نفسها على أنه منتصر وأنها لحظة انتصار عسكري له.