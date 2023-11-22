ليونيل ميسي يقود تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيلته الرسمية التي تخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم.

ويقود المخرم ليونيل ميسي كتيبة المنتخب الأرجنتيني امام السيلساو بحثاً عن العودة لطريق الإنتصارات بعد السقوط المفاجئ في الجولة الماضية أمام أوروجواي.

وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك آليستير، رودريجو دي بول، لوسيلسو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي

موعد مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة البرازيل والأرجنتين صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

تنقل قنوات اس اس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم حول العالم المباراة عبر البث الفضائي المشفر .