كرواتيا تهزم أرمينيا بهدف تتأهل بصعوبة إلي يورو 2024

حقق منتخب كرواتيا الأول فوزًا صعبا على حساب منتخب أرمينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ماكسيمير ستاديون ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية .

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وأحرز هدف الفوز الوحيد لمنتخب كرواتيا انتي بوديمير في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذة النتيجة يتأهل المنتخب الكرواتي بشكل رسمي إلى يورو 2024 برفقة تركيا صحاب المركز الأول.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، جوسكو جفارديول، جوسيب سوتالو، بورنا سوسا.

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: اندريج كراماريتش، انتي بوديمير، لوكا إيفانوسيك.

