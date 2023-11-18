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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا المتوقع أمام لاتفيا بتصفيات يورو 2024

مودريتش
مودريتش

يواجه منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم  نظيره منتخب لاتفيا مساء اليوم السبت على ملعب كونتو ستاديونس في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".

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وتنطلق صافرة مباراة لاتفيا وكرواتيا  في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل كرواتيا المتوقع ..

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
خط الدفاع: سوسا، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش. 
خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش. 
وفي الهجوم: بريزيتش، كراماريتش، فاليسيتش. 

يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين ، بينما يتواجد لاتفيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط ، خاض 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في 0 مباراة وخسر في 6 مباريات.

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