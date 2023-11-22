الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة لإزالة الأبنية المخالفة بالقناطر الخيرية

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صورة

قام اللواء طارق ماهر  رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بحملة إزالة مكبرة يرافقه السيد الاكشر و / حنفي موسي نائبي رئيس المدينة وقوات الشرطة:- ازالة تعدي دور ارضي اعمدة وحوائط بدون سقف خارج الحيز العمراني علي مساحة 150 متر بحوض الاخميين قطاع شلقان


- ازالة لحالة تعد عبارة عن ارضي واول علوي واعمدة وحوا

ئط ثان علوي خارج الحيز العمراني علي مساحة 150 متر بحوض العصارة قرية الخرقانية قطاع شلقان 
- ازالة تعدي عبارة عن سور طولي اعمدة خرسانية وطوب ابيض علي مساحة 200 متر حول ٣ قراريط خارج الحيز العمراني بعرب مرة قطاع شلقان 


- ازالة تعدي عبارة عن دور ارضي خارج الحيز العمراني علي مساحة 100 متر بحوض العمدة قطاع باسوس 
- ازالة تعدي عبارة عن سور طولي بالطوب والاعمدة الحديدة علي مساحة 1000 مترتقريبا بعرب مرة قطاع شلقان وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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