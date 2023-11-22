حملة لإزالة الأبنية المخالفة بالقناطر الخيرية
قام اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بحملة إزالة مكبرة يرافقه السيد الاكشر و / حنفي موسي نائبي رئيس المدينة وقوات الشرطة:- ازالة تعدي دور ارضي اعمدة وحوائط بدون سقف خارج الحيز العمراني علي مساحة 150 متر بحوض الاخميين قطاع شلقان
- ازالة لحالة تعد عبارة عن ارضي واول علوي واعمدة وحوا
ئط ثان علوي خارج الحيز العمراني علي مساحة 150 متر بحوض العصارة قرية الخرقانية قطاع شلقان
- ازالة تعدي عبارة عن سور طولي اعمدة خرسانية وطوب ابيض علي مساحة 200 متر حول ٣ قراريط خارج الحيز العمراني بعرب مرة قطاع شلقان
- ازالة تعدي عبارة عن دور ارضي خارج الحيز العمراني علي مساحة 100 متر بحوض العمدة قطاع باسوس
- ازالة تعدي عبارة عن سور طولي بالطوب والاعمدة الحديدة علي مساحة 1000 مترتقريبا بعرب مرة قطاع شلقان وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.