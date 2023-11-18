منتخب هولندا يفوز على أيرلندا في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب هولندا على أيرلندا بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بينهما على ملعب ستاد أمستردام أرينا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

جاء هدف منتخب هولندا في الدقائق الأولى من عمر المباراة بتوقيع اللاعب فاوت فيخهورست عند حلول الدقيقة 12.

يحتل منتخب هولندا المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما يمتلك منتخب إيرلندا 6 نقاط في المركز الرابع.

يتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بسبعة انتصارات كان آخرهم أمام جبل طارق بنتيجة 14/0.

وبدأ رونالد كومان مدرب الطواحين بتشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا في تصفيات اليورو:

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دي فري - فيرجيل فان دايك – بليند.

في خط الوسط: دومفريس – ريجيندير – سكوتين – هارتمان.

في خط الهجوم: سيمونس – فيجوريست – جاكبو.

يتواجد على مقاعد بدلاء هولندا لمواجهة إيرلندا كل من بيخلو وفليكين ودالينجا وهاتو وهوبمينيرس ومالين ودي رون وستينجس وتيز وفيرمان وويفير.