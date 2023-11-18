عاجل
عبدالسند يمامة: أنا ضد الدروس الخصوصية ويجب عدم التدخل السياسي بالتعليم (فيديو) مصري يجبر طائرة قادمة من فرنسا بالهبوط بإيطاليا بسبب ورقة بها كلمتين وكيل فولكس فاجن يطرح موديلات 2024 من سيارات "جولف" و"تيجوان" و"تي روك" عبدالسند يمامة: تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية والاصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية
السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب هولندا يتقدم بهدف على أيرلندا في الشوط الأول بتصفيات اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقدم  منتخب هولندا على إيرلندا بهدف في الشوط الاول من المباراة المقامة بينهما على ملعب ستاد أمستردام أرينا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

جاء هدف منتخب هولندا في الدقائق الأولى من عمر المباراة بتوقيع اللاعب  فاوت فيخهورست عند حلول الدقيقة 12.

يحتل منتخب هولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يمتلك منتخب إيرلندا 6 نقاط في المركز الرابع.

وبأد رونالد كومان مدرب الطواحين بتشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا في تصفيات اليورو

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دي فري - فيرجيل فان دايك – بليند.

في خط الوسط: دومفريس – ريجيندير – سكوتين – هارتمان.

في خط الهجوم: سيمونس – فيجوريست – جاكبو.

يتواجد على مقاعد بدلاء هولندا لمواجهة إيرلندا كل من بيخلو وفليكين ودالينجا وهاتو وهوبمينيرس ومالين ودي رون وستينجس وتيز وفيرمان وويفير.

الجريدة الورقية