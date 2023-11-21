حملة لإزالة البناء المخالف بشبرا الخيمة

شنت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر لليوم الرابع عشر على التوالى فى التصدى لحالات البناء المخالفه ورئيس حى شرق بالتعاون مع قوات الامن وشرطه المرافق تستمر بالحملات المكثفه لازاله المخالفات بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية

قام اللواء / احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وتعاونه الاجهزه التنفيذيه بحى شرق وبمصاحبه قوات الامن وبرئاسه السيد المقدم/ عبد العظيم سلامه نائب مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة وشرطه المرافق بقياده المقدم/ حسام العشيرى والاستمرار بتنفيذ حملات الازاله المكثفه خلال اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ١١ للتصدى لمخالفات البناء وبعد استدعاء معدات الازاله وذلك لتنفيذ ازاله لمخالفات البناء والتى تمت اقامتها بدون ترخيص وذلك بمنطقه أرض الإصلاح بشارع مزرعه البط تمت اقامتها بالمخالفه وتم تنفيذ الازالات و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات .

واكد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين