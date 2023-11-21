إعداد تطبيق إلكتروني لخدمة الأطباء من المصريين بالخارج

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة عرضا لعملية الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الدولة والتوقعات العالمية لتحسن أداء الاقتصاد المصري وتبوؤه مكانة متميزة في ٢٠٢٤.

كما استعرضت مختلف أشكال الميزات الممنوحة من الدولة للمستثمرين، وخصوصا المصريين في الخارج، كما ثمنت السيدة الوزيرة مقترح حول تبرع الراغبين من أبنائنا بالخارج لصالح المبادرات الإنسانية في مصر، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، ضمن المشروعات التنموية المختلفة.

وأشادت بما قامت به وزارة الهجرة من إعداد تطبيق إلكتروني بقائمة لخدمة الأطباء من المصريين بالخارج الراغبين في ممارسة المهنة خلال إجازاتهم ومهماتهم إلى مصر، لدعم مستشفيات ومرضى القرى والمحافظات الأولى بالرعاية، مشيدة بحرص الأطباء المصريين بالخارج على تقديم خدماتهم إلى المرضى في مصر، وهو ما يؤكد أننا جميعًا علينا التعاون لتحقيق النجاح ووصول سفينة الوطن إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال جولتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ضمن حملة "شارك بصوتك"، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة المصرية من محفزات استثمارية متميزة،



حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً موسعًا في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة.