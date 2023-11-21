إنجاز طبي في السعودية.. إنقاذ حياة شاب بعد جراحة قلب ناجحة

تمكن الفريق الطبي في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة شاب سعودي في العقد الثالث من عمره، كان يعاني من تهتك 3 صمامات قلبية، نتيجة التهاب مزمن سببه بكتيريا الحمى المالطية.

تدهور حالته الصحية

وأوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة، أن المريض كان يعاني من تدهور حالته الصحية، وضعف جسدي عام، وفقدان وزن كبير، وعدم القدرة على القيام بأبسط مجهود.

وبعد إجراء الأشعة التلفزيونية للقلب، تبين وجود تهتك 3 صمامات قلبية، إضافة إلى فقدان القلب نصف كفاءته لضخ الدم إلى الجسم.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة، تكللت بنجاح، حيث تم استبدال وإصلاح الصمامات الثلاثة.

وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي، أجرى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة 238 عملية قلب مفتوح، و1833 قسطرة قلبية.