الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدًا.. محاكمة المُتهمين بقضية "الهيكل الإداري للإخوان"

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء، مُحاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

 

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كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم من الأول للعاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

ذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الـ11 حتى الأخير انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية، مع علمهم بوسائلها وأغراضها، كما أن المتهمين من الـ3 حتى الـ8 والـ10 وال11 ومن الـ14 حتى الـ17 والـ20 والـ22، ارتكبوا جريمة من جرائم التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بها.

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