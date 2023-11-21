نصائح لاستخدام البيانات فى عصر الذكاء الاصطناعى التوليدي

نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة بعنوان: «استخدام البيانات فى عصر الذكاء الاصطناعى التوليدي: نصائح عملية» عبر الإنترنت.

يشير الذكاء الاصطناعى التوليدى إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والموسيقى ومقاطع الصوت والمقاطع المصورة وذلك وفقًا لجوجل.

تطورت هذه التقنية خلال السنوات القليلة الماضية لتؤدى إلى إحداث طفرة فى صناعة الذكاء الاصطناعى، والتحول من عصر المعرفة إلى عصر الذكاء الاصطناعى.

تناولت الندوة نماذج عملية وسبل للاستفادة من بيانات المؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى للوصول إلى حلولٍ فعالة، كما ناقشت أسس الذكاء الاصطناعى التوليدى وهندسة استخدام البيانات والمبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعى المسئول، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الندوة شرحًا لهندسة توليد ردود باستخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى بناءً على بيانات المؤسسة، مع تحقيق أقصى استفادة.

تأسس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات فى عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات فى مصر، وتتمثل مهمته فى الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وممارساتها، وتقديم خدمات تكنولوجية رائدة تسهم فى رفع كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراتها، بالتالى تحقيق حضور مصرى قوى فى السوق العالمية. وينظم المركز ورش عمل ودورات تدريبية وندوات حول أهم اتجاهات التكنولوجيا، منها الذكاء الاصطناعى التوليدى وعالم ميتافيرس والتقنيات الناشئة الأخرى.