وكيل صحة قنا يتفقد مستشفي فرشوط المركزي ليلاً لمتابعة الخدمات الطبية بها

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة مفاجأة اليوم الثلاثاء ليلاً لمستشفي فرشوط المركزي، وذلك لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفي.

وخلال الزيارة تفقد الدكتور محمد العناية المركزة وعلي المرضي بالقسم للإطمئنان علي سلامتهم وعلي تقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما أطلع خلال الزيارة علي ءاخر أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية وءاخر الإستعدادات لتشغيل العناية المركزة للأطفال والتي من المقرر تشغيلها قريباً بقوة ١٦ سرير بدعم من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وخلال الزيارة الليلية تفقد بدران قسم الباطنة ، المخ والأعصاب للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وإلتزام الفرق بتقديم الخدمات المعاونة للمترددين علي المستشفي.

كما تابع الدكتور محمد خلال الزيارة سُبل رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي وتشغيلها بصورة أفضل .