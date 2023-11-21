أعلن المدرب وليد الركراكي تشكيل منتخب المغرب لمواجهة تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد بنجامين مكابا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل المغرب لمواجهة تنزانيا اليوم في تصفيات كأس العالم

وجاء سفيان أمرابط على رأس تشكيل منتخب المغرب ومعه أشرف حكيمي وياسين بونو وحكيم زياش، في تشكيل ضم كل من:-

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – حارث – نصير مزراوي.

في خط الوسط: سفيان أمرابط – نايف أكراد – بلال الخنوس.

في خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – أمين عدلي.

ويمتلك منتخب المغرب على مقاعد البدلاء كل من الكيخوي وبن عابد في حراسة المرمى، مع وجود كل من جواد الياميق ويحيي الجبرين وريتشاردسون وديوب وعبدالصمد الزلزولي وصابيري وأيوب الكعبي وعبدالحميد ويحيي عطية الله وطارق تيسودالي.

جدير بالذكر ان منتخب المغرب لم يخوض لقاء الجولة الأولى الذي كان مقرر له أمام منتخب اريتريا بسبب إنسحاب الأخير من تصفيات كأس العالم، وبالتالي الغاء مباريات المنتخبات أمامه.