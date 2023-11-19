حركة فتح: الاحتلال يكرر جرائم النازيين في غزة (فيديو)

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن فلسطين لا تعيش بمعزل عن العمق العربي والدولي، وما يحدث هو استهداف للمنطقة كلها لضرب استقرارها وثرواتها ونفطها وكل من له علاقة بالأمن القومي العربي.

وأضاف "الرجوب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم، أن المرحلة التي تمر بها الأمة العربية حرجة وصعبة، وهناك تحدٍ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والذي تشكل جرائمه انتهاكاً وتحدياً للشرعية الدولية ومفهوم العالم بحق الناس بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن مشروع الاحتلالي إقصائي، والذي جعل القدر الشعب الفلسطيني في خط المواجهة، أن يكون في دائرة الاستهداف لهذا العدوان، والذي وسيلته الوحيدة على مدار 75 عاما في نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا وجغرافيا بالإرهاب والقتل والخنق والضغط.

ما يحدث الآن ضد الفلسطينيين هو آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب

وأوضح أن ما يحدث الآن ضد الفلسطينيين كلهم سواء في القدس أو الضفة أو غزة هو آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب، وهو ما حدث في أربعينيات القرن الماضي من قبل النازيين

ودعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع"، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وفي نص نشرته صحيفة "جيروسالم بوست"، اقترحت غملئيل عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".

كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكتبت: "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزاويين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".

وتابعت وزيرة الاستخبارت الإسرائيلية: "جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة). وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".

وكانت الدول العربية، لا سيما دول جوار الأراضي الفلسطينية، رفضت فكرة تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، مشيرة إلى أن ذلك معناه "تصفية القضية الفلسطينية".

ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة، وحسب حكومة حماس قتل أكثر من 13 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وبعد 44 يوما من الحرب، نزح أكثر من 1.6 مليون شخص من منازلهم في غزة، مما يعادل ثلثي سكان القطاع الصغير.

ونحو 80 بالمئة من سكان غزة أنفسهم لاجئون أو أبناء وأحفاد اللاجئين، الذين تركوا منازلهم خلال "النكبة" إبان قيام إسرائيل عام 1948، ويحذر مسؤولون من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من "نكبة ثانية".