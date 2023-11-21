المنتخب السعودي يفوز على الأردن ويتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم

نجح المنتخب السعودي الاول لكرة القدم في تحقيق الانتصار على نظيرة الأردني بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يفوز على الأردن بتصفيات كأس العالم

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في اللقاء عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني نفس اللاعب في الدقيقة 30 ليعطي الصقور الانتصار الثاني على التوالي.

صالح الشهري وصل إلى 4 أهداف خلال مواجهتين مستغلًا غياب سالم الدوسري وفراس البريكان عن قائمة المنتخب الوطني، بعدما سجل في شباك باكستان بالجولة الأولى.

بتلك النتيجة يكون المنتخب السعودي قد رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول من ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن طاجيكستان الثاني، بينما توقف رصيد منتخب الأردن عند نقطة وحيد في المركز الثالث من التعادل في المواجهة الماضية مع صاحب المركز الثاني.

مباراة المنتخب السعودي المقبلة ستكون أمام منتخب عمان في بطولة كأس آسيا والتي تقام في قطر خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير، حيث يتواجد الصقور في المجموعة السادسة مع كل من منتخبات تايلاند وقيرجيزستان وعمان.