بيت ثقافة الجديدة بالداخلة يناقش كتاب "حضارة مصر" للكاتب سليمان حزين

نظمت بيت ثقافة الجديدة بالداخلة ندوة ثقافية مهمة، حيث تم مناقشة كتاب "حضارة مصر" للكاتب سليمان حزين. تعتبر هذه الندوة جزءًا من خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. تم تنفيذ هذه الندوة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

شهدت الندوة حضور العديد من الأدباء والمثقفين البارزين في المنطقة، بالإضافة إلى الجمهور الثقافي الذي توافد للاستماع والمشاركة في هذا الحدث المهم. قام بتقديم الندوة وتنشيطها الكاتب والناقد الأدبي أحمد أمين، الذي أشاد بأهمية الكتاب وبمساهمته في التعريف بحضارة مصر العريقة.

كتاب "حضارة مصر" للكاتب سليمان حزين

تطرقت الندوة إلى مواضيع عديدة تتعلق بالحضارة المصرية وتاريخها العريق وتأثيرها على العالم. تم تناول الأهمية الكبيرة للمصريين القدماء في علوم الرياضيات والهندسة والفلك والفن والأدب وغيرها من المجالات. تناقشت الندوة أيضًا التطورات الثقافية والفنية التي شهدها الشعب المصري على مر العصور وأثرها على تشكيل هوية الأمة المصرية.

تفاعل الحضور بشكل ملحوظ مع الندوة وأثنوا على قيمة الكتاب وما قدمه من معلومات قيمة. أعرب الكاتب سليمان حزين عن شكره وامتنانه للجميع على دعمهم واهتمامهم بعمله.

تعد هذه الندوة بمثابة فرصة هامة للمجتمع للتعرف على تاريخه وثقافته والاستزادة من المعرفة. يأمل الحاضرون في أن تستمر هذه الأنشطة الثقافية في المستقبل، حيث تسهم في تعزيز الوعي الثقافي وتعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات المختلفة.