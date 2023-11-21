مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,945.70 بارتفاع قدره 0.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.15 بارتفاع قدره 3.39 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى الأسهم البحرينية بنحو مليونين و218 ألفًا و208 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 911 ألفًا و571 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 58 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع بنسبة 0.44 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.44 بالمئة، ما يعادل 45.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 10226.44 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم القطرية بنحو 133 مليونًا و73 ألفًا و845 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 450 مليونًا و612 ألفًا و620.818 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16626 صفقة.

وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق .

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بواقع 10.16 نقاط ليقفل عند مستوى 11129.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 265 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68 % و 2.98% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الصناعات الكهربائية، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومرافق، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، مرتفعًا 239.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24103.11 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.