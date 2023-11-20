مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا اليوم الإثنين

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023، ليسجل مؤشر السوق العام منخفضا بنحو 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.59%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس ، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 179.94 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتخسر13.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين عن مكاسبها الصباحية، متأثرة بعمليات بيعية قادها المستثمرين العرب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم على 13.8مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.666.0 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوي 24760نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى4856 نقطة.

خسرمؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 7155نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 13.6 جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 4.1 مليار جنيه.