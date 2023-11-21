طاهر وسليم يواصلان التأهيل في مران الأهلي وأشعة جديدة لـ معلول

يواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر ورضا سليم، تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الأهلي في التتش، في إطار الاستعداد لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

مران الأهلي.. طاهر وسليم يواصلان التأهيل وأشعة جديدة لمعلول

وأجرى طاهر وسليم عمليات الجري حول الملعب، مع تنفيذ بعض الفقرات في البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏والذي كان تحت إشراف الجهاز الطبي بالمارد الأحمر.

بينما يجري اللاعب التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول، أشعة جديدة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، من أجل الإطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان على معلول قد أشتكي من شد في العضلة الخلفية، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال خوض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق الأول للأحمر وسط مشاركة بعض لاعبي قطاع الناشئين.