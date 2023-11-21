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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السجيني يستقبل رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك السوداني ونائبه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك السوداني  ونائبه الدكتور عمر ابراهيم، بحضور اللواء شريف الرشيدي "نائب رئيس جهاز حماية المستهلك. 

 ضبط الأسواق 

في البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد السوداني مؤكدا على عمق العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين ، فيما هنأ رئيس الوفد السوداني، رئيس جهاز المستهلك المصري بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية مُتمنيين له دوام التوفيق. 

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حماية المستهلك للمواطن الحق في استبدال السلعة

 

وتناول اللقاء التعرف علي تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين  وبحث سبل التعاون بين الجانبين ،وأضاف الجانب السوداني إلي ضرورة الإستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بنقل الخبرا ت المصرية والتدريب بين البلدين في مجال حماية المستهلك والتعرف علي إدارات الجهاز المختلفة فيما يتعلق بالرقابة علي الأسواق ومركز الإتصال.       

وأوضح الجانب السوداني أنهم مُتطلعين إلي الشراكة والإستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال حماية المستهلك خاصة أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز في مصر.

وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد السوداني لهذه الزيارة التي تُعد أول زيارة رسمية مؤكدا على إهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين.

 

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