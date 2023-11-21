الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حماية المستهلك للمواطن الحق في استبدال السلعة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه عدد كبير من المواطنين بعض المشاكل في الوقت الذى أعطى فيه قانون حماية المستهلك  للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية استثنى القانون .

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تستعرض الوفد فى السطور التالية حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة للبائع أو استبدالها



- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها ويجوز للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إضافة حالات أخرى.

على جانب آخر تجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات.

كما ألزم القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

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