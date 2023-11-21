كشفت النقابة العامة للأطباء، عن أن كل أعضائها على مستوى الجمهورية، يمكنهم الحصول على عددا من الإعانات المختلفة، من خلال اتحاد المهن الطبية.

9 إعانات يمكن الحصول عليها لأعضاء نقابة الأطباء:

1- إعانة التجنيد، وقدرها 1000 جنيه ويستحقها الطبيب خلال مدة التجنيد.

2- إعانة وضع للطبيبة، وقدرها 1000 جنيه، والأوراق المطلوبة للحصول عليها، هى:

- شهادة ميلاد الطفل

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- أصل جواب بنكي برقم الحساب للطبيبة "البنك الاهلي - بنك مصر - بنك الاسكندرية"، حساب جاري وليس حساب مرتبات.

3- الإعانة الاستثنائية، وقدرها 2000 تصرف مرة واحدة خلال السنة.

4- إعانة وفاة 4000 لمستحقى المعاش.

5- إعانة مصاريف جنازة وقدرها 2000 جنيه.

6- إعانة علاج شهرى وقدرها 500 جنيه وتصرف كل 6 أشهر.

7- إعانة علاج بفواتير 2500، وتصرف بأصل الفاتورة ويكون الطبيب غير مشترك بمشروع العلاج.

8- إعانة علاج نفسى"بفواتير"بدون حد أقصى لغير المشتركين بمشروع العلاج.

9- إعانة حبس للأعزب 250 شهريا، وللمتزوج 500 جنيه شهريا.

نقابة الأطباء ترسل مساعدات طبية وإغاثية إلى قطاع غزة

فيما أعلنت لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء، تجهيز مجموعة من المساعدات الطبية والإغاثية، لأهالي قطاع غزة، كشريحة أولي لدعم المصابين والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواص على القطاع، مشيرة إلى توصيل تلك المساعدات بالإشتراك مع القافلة الإغاثية التي نظمتها جامعة الأزهر.

وقال مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء خالد أمين، إن قافلة المساعدات التي جهزتها اللجنة، تضمنت أدوية مضادات حيوية، ومسكنات، ومضادات الالتهاب، وغيرها حسب الاحتياجات التي حددها الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى كميات من مياه الشرب.