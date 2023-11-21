انطلاق حفل الذكرى 140 على دار الكتاب المقدس بالعباسية

انطلق منذ قليل، احتفال الطوائف المسيحية الثلاثة بمناسبة مرور 140 عاماً على خدمة دار الكتاب المقدس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يترأس الاحتفال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ونيافة الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الذي يقام تحت عنوان " كلمة الله تفرحنا".

تعتبر دار الكتاب المقدس واحدة من أبرز الخدمات الكنسية وتعد ضمن 156 داراً للكتاب المقدس على مستوى العالم، تقوم بى مهام من أبرزها ترجمة وطبع وتوزيع الكتاب المقدس بمختلف اللغات، لجميع الطوائف والمذاهب المسيحية.

يعود تأسس أول مكتب ومكتبة لدار الكتاب المقدس في محافظة الإسكندرية إلى عام 1883م، ومنذ ذلك الوقت انتشر العمل في جميع أنحاء الجمهورية.

وتوالى افتتاح فروعها في عام 1966 حتى أصبحت الدار عضواً في اتحاد دور الكتاب المقدس تسعى في دورها الي توصيل كلمات الإنجيل وان يكون متاحة للجميع بلغة مفهومة، من خلال وسائل وبرامج تساعد على فهم الكلمة وتطبيقها من خلال الوسائل والبرامج وهذه فكرة مبسطة عن ماذا نقدم.

كما تحرص على توفير الكتاب المقدس باللغة العربية وبلغات أخرى، العهد الجديد، الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية، أسفار كتابية منفصلة.

وتهدف أيضا الي انتاج منتجات خاصة بالأطفال سواء الكتاب المقدس المصور أو قصص كتابية أو كتب للتلوين.

يضم الدار عدة نواحي لتوصيل هدفهم ومن أبرزها توفير دورات تدريبية ومؤتمرات، لقادة الاجتماعات في الكنائس والخدام، لدراسة ومعرفة أساليب درس الكتاب وطرق تقديمها للتشجيع على دراسة الكلمة المقدسة.ط من قبل الأطفال والشباب والأسرة بكاملها.