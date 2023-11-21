أسلحة ليفربول ومانشستر سيتي قبل موقعة الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول ومانشستر سيتي للدفع بالقوة الضاربة في المباراة المثيرة التي تعتبر من اقوى الديربيات في العالم لما تحمله من إثارة ومتعة.

يستلح ليفربول بنجومه على رأسهم محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز وجوتا في الخط الهجومي، بالإضافة سوبوسلاي وماك أليستر في خط الوسط، وخلفهم في الدفاع فيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر في حراسة المرمى.

بينما يتسلح مانشستر سيتي بنجومه على رأسهم الدبابة النرويجية إرلينج هالاند، بيرنادو سيلفا وجاك جريليتش وفيل فودين، جيرمي دوكو وألفاريز في الخط الهجومي، وخلفهم رودري وفي الدفاع روبن دياز وإيدرسون حارس المرمى.

وتآثر مانشستر سيتي بقوة بعد غياب محركه الأول ودينامو الفريق السماوي، كيفين دي بروين لاعب خط الوسط، الذي يعتبر مفتاح اللعب للسيتي.

أرقام نجوم ليفربول ومانشستر سيتي قبل موقعة الدوري الإنجليزي:

ليفربول

يتألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم بعدما ساهم في 14 هدفا بعد تسجيل 10 أهداف وصناعة أربعة آخرين، ليعتبر نجم الريدز الأول، فيما أحرز نونيز 4 أهداف وصنع 4 مثلهم ليسهم ب8 أهداف.



فيما سجل جوتا أربع أهداف، خلفه لويس دياز ثلاث أهداف وكودي جاكبو هدفين، فيما حافظ أليسون بيكر على نظافة شباكه في أربع مرات من أصل 12 مباراة.

مانشستر سيتي

على الجانب الآخر يعول مانشستر سيتي على رأسهم إرلينج هالاند الذي سجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين ليسهم ب16 هدف مع الفريق السماوي في الدوري الإنجليزي، وألفاريز الذي ساهم ب8 أهداف بتسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين، فيما سجل جيرمي دوكو هدفين وصنع خمس آخرين.

بينما سجل الثلاثي بيرنادو سيلفا وفيل فودين ورودري ثلاث أهداف، وصنع سيلفا وفودين ثلاثة مثلهم، فيما صنع رودري هدفين، فيما حافظ ايدرسون على نظافة الشباك في 4 مباريات من أصل 11 لقاء.