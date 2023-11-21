مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يستعرض جهود القطاع خلال شهر

عقدَ مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم جلسته برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المجلس، وعضوية أعضاء المجلس . وبحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم وذلك اليوم الثلاثاء.

أكد الدكتور عاصم العيسوي أنه تم خلال الاجتماع عرض أنشطة القطاع على مستوى الجامعة والكليات والمراكز التابعة للقطاع خلال الفترة من 19 اكتوبر وحتى 20 نوفمبر. وكذلك تحويل بعض بروتوكولات واتفاقيات التعاون المقترحة لعرضها على اللجنة الخاصة بدراسة ومراجعة البروتوكولات.

وأشار إلى أن المجلس قد أٌحيط علمًا بشأن كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء بشأن تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من المصريين وازدياد أعداد الوافدين الأجانب في مصر والمتضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك بشأن وضع مقترح آلية متكاملة لتنفيذ منتدى فاعلية أقليم الصعيد الذي اقيم في جامعة اسيوط ٢٠٢٣/٣/٨ في ضوء توصيات مؤتمر Cop27 وتحديد دور الجامعات لتنفيذه.

مؤتمر كلية الهندسة

ومن جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات لمؤتمر الدولى الثالث الذي تنظمه كلية الهندسة تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث، ويعقد على مدار يومي 21 و 22 نوفمبر 2023م، تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة.

حضر المؤتمر الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر وعدد من عمداء الكليات، والدكتورة رانيا ابو السعود وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات والمعاهد الهندسية بالجامعات المصرية والباحثين والمعنيين بمجال العلوم الهندسية، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز التدريب الاقليمي لجامعة الفيوم (نورياس) على ضفاف بحيرة قارون.

واستتضاف المؤتمر الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم الأسبق.

اشاد الدكتور ياسر مجدي حتاته بالدور الذي تقوم به كلية الهندسة باعتبارها من الكليات العريقة بالجامعة، وما تضمه من نخبة وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس، الذين استطاعوا أن يتبوأوا عددًا من المناصب القيادية على مختلف المستويات.

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