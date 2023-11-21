ضبط عصابة الاتجار في المخدرات بمدينة بدر

استمراراً للجهود الأمنية التي تجريها مديرية أمن القاهرة، وشن حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم والمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فقد نجحت قوة أمنية من قسم شرطة بدر من ضبط سائق وحداد "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام) .

بمواجهتهما إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى،