لجنة متخصصة لمعاينة موقع مقترح لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم لجنة من المتخصصين بالمحافظة وجهاز شئون البيئة بالمعاينة علي الطبيعة للموقع المقترح لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بناحية قلابشو مركز بلقاس علي مساحة 30 فدان .

حيث اسفرت أعمال اللجنة بعد المعاينة علي الطبيعة للموقع عن صلاحية الموقع وأنه الأنسب لإقامة مصنع المخلفات الزراعية عليه نظراً لتوافر كافة العوامل والمقومات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه لتنفيذ المشروع وتشغيله وتم اعداد تقرير مفصل ذلك تمهيدا للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية تعد الأولي علي مستوي المحافظات في زراعة وإنتاج الأرز علي مساحة 404 الف فدان بنسبة تصل إلي 30% من إجمالي إنتاج مصر ، وبالتالي تنتج كميات كبيرة من محصول قش الأرز و الذي يتم حرق كبيرة منه مما يؤدي إلي ظهور السحابة السوداء والأضرار بالبيئة ويكون من الأسباب الرئيسية في تغير المناخ .

وأوضح " المحافظ : الهدف من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية هو تعظيم الاستفادة منها في انتاج الاعلاف وألواح الاخشاب ولب الورق وبدائل الطاقة من منتجات ( قش الأرز - حطب القطن - حطب الذره - جميع المخلفات ) .

كما أشار " مختار " الي أن هذا المصنع سيكون نقطة تحول كبيرة بالدقهلية ليتم القضاء نهائيا علي ظاهرة حرق قش الأرز والسحابه السوداء وكافة المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من الملوثات بكافة أنواعها .

وقال " المحافظ " قمنا بوضع خطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية ( وزارة التنمية المحلية - التخطيط - البيئة - الهيئة العربية للتصنيع - الإنتاج الحربي ) لبناء منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة حتي أصبحت الدقهلية الأولي في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من خلال نقل المقالب العشوائية وتطوير المصانع وقريبا ستصبح الدقهلية خالية من كافة المقالب العشوائية.

وثمن " مختار " دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة علي دعمهم الكامل من أجل إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالدقهلية التعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في الصناعات المتعددة وتنمية الثروة الحيوانية من خلال توفير مصادر جديدة للأعلاف .

وضمت اللجنة التي قامت بالمعاينة للموقع المقترح كلا من غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، والدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والدكتور عماد النجار مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة ، وحسام حسن مدير عام مركز تيسير الأعمال بالمحافظة ، و رحاب النوبي مدير عام الإدارة البيئية بفرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية ، و سماح نبيل مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية ، و داليا نبيل مدير إدارة المخلفات الصلبة والمواد والنفايات الخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية ، و أيمن الغمري مدير المكتب الفني بفرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية ، و محمود حسين إدارة الأملاك بالمحافظة ، والمهندس أحمد محمود مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة ، والمهندسة رانيا ابراهيم أخصائية التدوير بمديرية الزراعة ، و هشام بحبح رئيس الوحدة المحلية بقلابشو.