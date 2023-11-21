مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية بمصر يزور مركز تعليم اللغة الروسية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على الانفتاح العالمي وتضع علاقاتها الدولية علي رأس أولوياتها، بوصفها نقطة الاتصال الأولي مع مختلف المؤسسات، والمجتمعات الأكاديمية الكبري حول العالم، مشيراً إلي دورها في دعم الباحثين في شتى المجالات؛ للحصول على فرص للدراسة، واستكمال مسيرتهم البحثية في الجامعات الدولية المرموقة، فضلاً عن النهوض بالمعارف والعلوم والبحوث في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً.

وفي هذا الشأن، أجري الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة تفقدية، داخل مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، بصحبة ضيف الجامعة؛ السيد مراد جاتيين مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية بمصر، وذلك علي هامش زيارته العلمية للجامعة؛ لتوقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين الجامعة، وجامعة مندليف الروسية، ومؤسسة PhosAgro الروسية، وبحضور الدكتور عاطف النقيب منسق العلاقات بين الجامعة والجامعات الروسية، والمشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، وبمشاركة عدد من العاملين بالمركز.

المنشاوي يثمن الروابط والشراكات العلمية والثقافية الرائدة مع كبري الجامعات والمؤسسات الروسية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تتمتع بالعديد من الروابط العلمية، والثقافية الرائدة مع الجامعات الروسية المختلفة، والتي أثمرت عن الكثير من اتفاقيات التعاون، والشراكات الممتدة مع كبري المعاهد الناطقة باللغة الروسية، فضلاً عن تنظيم الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس، وعقد اللجان العلمية المشتركة، لافتاً إلي انفراد جامعة أسيوط، ممثلةً في مركز تعليم اللغة الروسية، بإطلاق أول شراكة عربية مع شبكة شركاء معهد بوشكين الروسي والذي يُعد واحداً من المعاهد الكبرى بموسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها، والممتدة في عدد من دول العالم وذلك بالتعاون مع جامعة بيتاجورسيك، وهو ما يعد تتويجاً لعلاقات التعاون بين جامعة أسيوط، وجامعات روسيا الاتحادية.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم؛ خلال الجولة، بدور مركز تعليم اللغة الروسية الجامعي، في مد جسور التعاون بين الشعبين؛ من خلال تقديم الثقافة الروسية في صعيد مصر للطلاب، والخريجين، والراغبين في دراسة هذا المجال من مختلف التخصصات، وفتح آفاق جديدة لدراسة الثقافة والفنون، والحصول على منح للتبادل الطلابي، كما يستهدف المركز التأهيل اللغوي للمبعوثين قبل السفر للخارج، وتدريب من يرغب على إتقان النطق باللغة الروسية من داخل وخارج الجامعة للاستخدام في المجالات المختلفة، فضلاً عن تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين جامعة أسيوط، والجامعات الروسية في إطار القواعد الدولية والمحلية المتبعة.

وأبدي مراد جاتيين؛ إعجابه بما يقدمه مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة؛ من خدمات ثقافية وتعليمية للطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على ثقافة الشعب الروسي، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشيداً بما تقوم به جامعة أسيوط؛ من استضافة لوفود طلابية من دولة روسيا الاتحادية؛ لقضاء فترات دراسية تمتد لشهرين وأكثر بمركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، والتي تشمل برامج تدريبية؛ لتعليم اللغة العربية، والحضارة الإسلامية، إلي جانب البرامج الترفيهية والثقافية.

وأوضح الدكتور عاطف السيد محمود، أن الجولة التفقدية تضمنت زيارة القاعات الدراسية، ومعمل الكمبيوتر والوسائل التعليمية، والمكتبة، إلى جانب زيارة معرض "روسيا في صور" والذي توثق أهم الشخصيات التاريخية الروسية، وأشهر الأماكن السياحية، وكذلك أبرز الصور التي تعكس تاريخ علاقة جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية.

وأهدى مراد جاتيين مدير المراكز الثقافية والعلمية الروسية بمصر؛ المركز عدد من الكتب الدراسية والأدبية؛ توثيقاً لروابط التعاون بين الطرفين، ودعماً للمزيد من مجالات التعاون والعمل المشتركة خلال الفترة المقبلة.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة