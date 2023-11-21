تفاصيل سقوط ديلر الحشيش في 15مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15مايو قد ألقت القبض علي سائق ، عثر بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام) ،وبمواجهته أقرأ بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على زبائنه من متعاطي المخدرات .

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، عُثر بحوزته على 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار).

وفي واقعة آخرى تمكنت مباحث القاهرة، في وقت سابق، من ضبط عاطلين، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ،وضبط بحوزتهما كمية من مخدرى الأستروكس والبودر بمنطقة المعصرة.

حيث نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى،