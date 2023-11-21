"التعليم" ينظم إجازة الطلاب والمدارس خلال الانتخابات الرئاسية الشهر القادم

لجأت مديرية التربية والتعليم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الانتخابات وضمان مشاركة الطلاب والمعلمين فيها. حيث تم إصدار خطاب يُخاطب كافة الإدارات التعليمية، يُفيد بحصول طلاب المدارس التي يتم تحويلها إلى لجان انتخابية على إجازة خلال أيام التصويت 10 و11 و12 ديسمبر القادم يأتي هذا القرار استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المصرية في الداخل.

وبحسب ذات الخطاب فإن الأمر نفسه سيحدث في حالة إعادة الانتخابات، حيث تتم العملية الانتخابية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 8 و9 و10 يناير 2024، حيث أن المدارس المشاركة في عملية التصويت ستتم يتم تنفيذها وإعدادها وإخلاءها من أي عملية تعليمية أو نزاع.

ويشمل هذا الإجراء الإعلان عن إجازة للطلاب في المدارس التي ستتحوَّل إلى لجان انتخابية خلال الفترة المحددة للانتخابات. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبدون تأثير سلبي على التعليم.

وبالمثل، في حالة الإعادة لعملية الانتخابات، سيتم تطبيق نفس الإجراء حيث سيحق للطلاب الحصول على إجازة خلال الأيام المُحددة للإعادة، وذلك تمهيدًا لتجهيز المدارس وتأمين فرصة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية.

ويُعتبر هذا القرار إجراءً مهمًا ومؤقتًا يهدف إلى تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الديمقراطية بين الشباب وتأمين فرصة مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم. إن تأمين حصول الطلاب على إجازة خلال أيام الاقتراع يؤكد التزام الحكومة بتشجيع المواطنة الفعّالة وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

ومن المتوقع أن يتبع هذا القرار تنظيمات مدرسية إضافية لتطوير الوعي السياسي بين الطلاب وإطلاق مبادرات تعليمية تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المحتمل أن يتم عقد محاضرات وندوات توعوية للطلاب حول أهمية الانتخابات وحقوقهم وواجباتهم السياسية.

في الختام، يُعتبر قرار مديرية التربية والتعليم بمنح الطلاب إجازة خلال أيام الاقتراع إشارة إيجابية نحو تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الديمقراطية في المجتمع المصري. ويعكس التزام الحكومة بتمكين الشباب والطلاب وتمنحهم الفرص اللازمة للمشاركة الفعّالة في صناعة مستقبلهم.