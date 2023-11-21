الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يشارك فى اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بالسعودية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه والمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية.

 ومن المقرر مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس الوفد المصرى في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي ستنعقد غدًا الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، حيث ستناقش إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

 كما سيشارك وزير الري، في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر انطلاقه غدًا الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ على مدى يومين تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية .. الهدف السادس - التحديات والفرص" ، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.

 وكانت اجتماعات اللجان الفنية للمؤتمر العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه قد بدأت يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بمشاركة الوفود الفنية من الدول العربية المختلفة.

مواد متعلقة

وزير الري يستعرض الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه والرؤية المستقبلية

نقيب المحامين يلتقى النائب العام محمد شوقي لتهنئته بالمنصب وبحث سبل التعاون

نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد

وزير الري يتابع سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

وزير الري يتابع موقف سير العمل والرؤية المستقبلية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

وزيرا الري والبيئة يناقشان ترتيبات المشاركة المصرية في مؤتمر COP28

نقيب المحامين يشارك في المؤتمر العام لشباب محامي مصر

رئيس اللجنة العامة في بورسعيد: حزب الوفد يرسم خريطة جديدة لمصر.. فيديو
الجريدة الورقية