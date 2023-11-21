وزير الري يشارك فى اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بالسعودية

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه والمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس الوفد المصرى في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي ستنعقد غدًا الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، حيث ستناقش إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

كما سيشارك وزير الري، في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر انطلاقه غدًا الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ على مدى يومين تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية .. الهدف السادس - التحديات والفرص" ، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.

وكانت اجتماعات اللجان الفنية للمؤتمر العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه قد بدأت يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بمشاركة الوفود الفنية من الدول العربية المختلفة.