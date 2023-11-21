كشف ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل في البساتين

كشفت تحريات المباحث الجنائية ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل موبايلات في منطقة البساتين، وقيام الجناه بإجباره على توقيع إيصالات أمانه ،وسرقة عدد من أجهزة التليفون المحمول من داخل محل المجني عليه .



تبين أن سيدة وشخصين آخرين وراء ارتكاب الجريمة ،بعد قيامهم بإستدراج المجني عليه إلي شقة بدائرة القسم بحجة وجود خلافات سابقة بينهم ،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة الذين اقروا بإرتكابهم الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين ،من مالك محل هواتف كائن بدائرة القسم، باستدراج سيدة وشخصين له إلى شقة كائنة بدائرة القسم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة كرها عنه باستخدام سلاح أبيض، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته وسرقوا عدد 14 هاتفا محمولا.

بالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل ارتكاب الواقعة، أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجني عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.