أنهى حياته بآلة حادة.. جريمة دامية تقود عاملًا إلى المحاكمة

أصدرت نيابة مايو والتبين، اليوم، قراراً بإحالة عامل أزهق روح سائق بواسطة التعدي عليه بآلة حادة، إلى محكمة الجنايات.



قسم شرطة التبين، كان تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة إصابته فى الرأس.





وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بآلة حادة بمنطقة الرأس ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين باحتجاز مالك محل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل هواتف - كائن بدائرة القسم) ، بقيام (سيدة وشخصين) بإستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم ، وإجباره على توقيع عدد (٢) دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهاً عنه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته المشار إليه وقاموا بسرقة عدد (١٤) هاتف محمول.

بالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل إرتكاب الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهم (عامل وزوجته "ربة منزل" – شقيق الأول – مقيمون بدائرة القسم).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجنى عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل حقق ضباط مديرية الأمن في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في القضاء على جرائم العنف المسلح والمخدرات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات واعتقال العديد من المشتبه بهم.

تمكنت فرقة من ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 29 قضية تتعلق بالأسلحة النارية، حيث تمت ضبط 18 بندقية آلية و19 بندقية خرطوش و19 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 29 مشتبهًا فيهم، من بينهم 24 معلومة جنائية.