ضبط 20 توك توك مخالف بمدينة الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء على ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة، وحفاظاً على المظهر الجمالي داخلها.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، كذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء على ظاهرة التكاتك نهائياً من المدينة وكافة مدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين

ثمن المحافظ مجهودات مديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وتعاونها المثمر مع المحافظة في تكثيف الحملات المرورية، وضبط مركبات التوك توك والسيارات المخالفة، وكذا رفع الإشغالات، وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور الماره، وإعادة الإنضباط للشارع، واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه خلال اليومين الماضيين وبالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، تم تشكيل أكمنة بمناطق (القومية - شارع المحافظة ) أسفرت عن ضبط ٢٠ توك توك مخالف، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.